США подготовили новые санкции против России

США подготовили санкции против России. Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

По информации источников агентства, пакет мер согласовали в Госдепартаменте и Министерстве финансов США, теперь ожидается решение Белого дома. Один из собеседников рассказал, что ограничения затрагивают банковский сектор России.

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Антироссийские санкции США, связанные с «делом Скрипалей», вступили в силу 27 августа 2018 года после публикации в Федеральном регистре. Ожидалось, что первый пакет новых антироссийских санкций начнет действовать 22 августа, однако на сайте официальной газеты правительства США соответствующее уведомление в этот день не появилось.

В начале августа власти США анонсировали новую волну экономических ограничений, которые затронут экспорт электроники и ряда компонентов и технологий нефтегазовой отрасли. Инициаторы соответствующего законопроекта обвиняют Москву в причастности к инциденту с применением химического оружия в британском Солсбери.

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. Москва отвергает обвинения в причастности к инциденту и указывает на отсутствие доказательств.

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