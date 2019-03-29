США дважды за день пригрозили России новыми санкциями

Вашингтон имеют возможность наложить санкции на Россию из-за Венесуэлы. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США Эллиот Абрамс, передает ТАСС.

Материалы по теме Наследие команданте Чавеса Он вел Венесуэлу к торжеству социализма, а привел к нищете и революции

По его словам, «для русских было бы ошибкой думать, что они обладают здесь полной свободой действий. Они ей не обладают», — сказал он. Дипломат пояснил, что ограничительные меры могут коснуться российской экономики, но отказался перечислять возможные варианты, отметив, что они уже находятся на столе госсекретаря Майка Помпео.

27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что российские военные должны покинуть территорию Боливарианской Республики. Вашингтон и Организация Американских государств обвинили Москву в «безрассудной эскалации» ситуации в Венесуэле.

Два военных транспортных самолета прибыли из России в Каракас 24 марта. Сообщалось, что они доставили 35 тонн груза.

Ранее 29 марта стало известно, что США подготовили санкции против России в связи с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По информации источников агентства Bloomberg, пакет мер согласовали в Госдепартаменте и Министерстве финансов США, теперь ожидается решение Белого дома. Один из собеседников рассказал, что ограничения затрагивают банковский сектор России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!