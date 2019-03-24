Российские самолеты прибыли в Венесуэлу с группой военных

Российские военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-62 прибыли в аэропорт «Майкетия» в Каракасе (Венесуэла). Об этом сообщил у себя в Twitter местный журналист Хавьер Майорка.

По его словам, на этих самолетах прилетели около ста российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом. В президентской ложе аэропорта их встретили руководитель отдела международных связей венесуэльской армии вице-адмирал Марианни Мата и представители посольства России. О целях визита пока не сообщается.

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Отмечается, что самолеты доставили 35 тонн груза. Официального подтверждения информации пока нет.

Ранее глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса заявил, что страна не собирается запрашивать у России поставки вооружения. По его словам, основная часть военного оборудования в стране действительно российская. В то же время «в настоящий момент у нас нет определенной потребности» в новых поставках, сообщил министр.

21 февраля в МИД Венесуэлы рассказали, что Каракас не намерен просить у Москвы военную помощь, поскольку в подобной поддержке нет необходимости. Тогда же отмечалось, что страна не может сотрудничать в вопросе технологий с США и Европой, а потому сотрудничает с дружественными Россией и Китаем.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

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