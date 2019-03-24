В Венесуэле назвали цель прилета российских военных

Российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу «для участия в двусторонних консультациях», рассказал РИА Новости в воскресенье, 24 марта, дипломатический источник в Каракасе. По его словам, визит связан с выполнением соглашений, которые были подписаны сторонами много лет назад.

Материалы по теме Наследие команданте Чавеса Он вел Венесуэлу к торжеству социализма, а привел к нищете и революции

«У России [с Венесуэлой] есть контракты, которые находятся в стадии осуществления, в том числе по военно-техническому сотрудничеству», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в этом событии «нет ничего загадочного».

Ранее в воскресенье стало известно, что в Венесуэлу на двух самолетах прилетели около ста российских военнослужащих. Сообщалось, что они доставили 35 тонн груза.

21 февраля в МИД Венесуэлы рассказали, что Каракас не намерен просить у Москвы военную помощь, поскольку в подобной поддержке нет необходимости. Тогда же отмечалось, что страна не может сотрудничать в вопросе технологий с США и Европой, а потому сотрудничает с дружественными Россией и Китаем.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!