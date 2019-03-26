Россию обвинили в «бездумной эскалации» в Венесуэле

Вашингтон обвинил Москву в «безрассудной эскалации» в связи с прибытием российских военнослужащих в Венесуэлу. Об этом Reuters сообщил представитель Госдепартамента.

По словам собеседника агентства, действия России противоречат призывам президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, а также заявлениям Москвы о недопустимости вмешательства в дела Венесуэлы.

Кроме того, Организация Американских государств, куда входят большинство стран Латинской Америки и США, также выразила неудовлетворение шагом России, который, по мнению стран-участниц, «представляет собой пагубный акт для суверенитета Венесуэлы». Отмечалось, что российские военные служат инструментом репрессивного запугивания, препятствующим осуществлению демократического перехода.

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О том, что в Венесуэлу на двух самолетах прилетели около ста российских военнослужащих, стало известно 24 марта. Сообщалось, что они доставили 35 тонн груза. Позднее в Венесуэле объяснили прибытие российских военных необходимостью участия в двусторонних консультациях, добавив, что в событии «нет ничего загадочного».

21 февраля в МИД Венесуэлы рассказали, что Каракас не намерен просить у Москвы военную помощь, поскольку в подобной поддержке нет необходимости. Россия неоднократно указывала, что наблюдает за попытками США создать предлог для военного вмешательства в Венесуэле. Каракас, в свою очередь, отказался связывать российских военных и угрозы от США.

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