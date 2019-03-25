Венесуэла отказалась связывать российских военных и угрозы от США

Прибытие группы российских военнослужащих в Венесуэлу не имеет отношения к угрозам США о возможном военном вторжении. Об этом РИА Новости рассказал дипломатический источник в Каракасе.

По его словам, «это никак не связанные между собой вещи». Собеседник агентства пояснил, что визит проходит в рамках военного сотрудничество, а его цель — обсуждение контрактов, которые были заключены задолго до начала кризиса в Венесуэле.

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Ранее источники уже указывали, что в прибытии военных «нет ничего загадочного».

О том, что в Венесуэлу на двух самолетах прилетели около ста российских военнослужащих, стало известно 24 марта. Сообщалось, что они доставили 35 тонн груза.

Россия неоднократно указывала, что наблюдает за попытками США создать предлог для военного вмешательства в Венесуэле.

21 февраля в МИД Венесуэлы рассказали, что Каракас не намерен просить у Москвы военную помощь, поскольку в подобной поддержке нет необходимости. Тогда же отмечалось, что страна не может сотрудничать в вопросе технологий с США и Европой, а потому сотрудничает с дружественными Россией и Китаем.

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