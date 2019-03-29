Еще одна страна потребовала от российских военных покинуть Венесуэлу

Российские военные должны покинуть территорию Венесуэлы, если они там находятся с целью поддержки режима главы государства Николаса Мадуро. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу в интервью Reuters.

Россия должна осознать, что военная помощь усилит крах венесуэльской экономики, выразил надежду глава МИД. По его словам, единственный выход из кризиса — провести выборы под руководством самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо.

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«Если они [российские военные] намерены удерживать Мадуро у власти, это означает, что еще больше людей будут голодать и бежать из страны, мы увидим еще больше человеческих трагедий в Венесуэле», — заметил Араужу.

Ранее в МИД России сообщали, что нахождение российских специалистов на территории Боливарианской Республики регулируется соглашением о военно-техническом сотрудничестве. В Венесуэле также подтвердили, что служащие не будут участвовать ни в каких боевых операциях в стране.

27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что российские военные должны покинуть венесуэльскую территорию. Вашингтон и Организация Американских государств обвинили Москву в «безрассудной эскалации» ситуации в Венесуэле.

Два военных транспортных самолета прибыли из России в Каракас 24 марта. Сообщалось, что они доставили 35 тонн груза.

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