Названа причина отправки российских военных в Венесуэлу

Россия отправила своих военнослужащих в Венесуэлу по каналам военно-технического сотрудничества. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Она пояснила, что нахождение российских специалистов на территории Боливарианской Республики регулируется соответствующим соглашением между странами, подписанным в мае 2001 года. «Дополнительного одобрения шагов по развитию двустороннего ВТС парламентом Венесуэлы не требуется», — отметила дипломат.

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О прибытии в Венесуэлу двух самолетов с сотней российских военнослужащих, стало известно 24 марта. Сообщалось, что они доставили 35 тонн груза.

Позднее Вашингтон и Организация Американских государств обвинили Москву в «безрассудной эскалации» ситуации в Венесуэле. в частности, высказывалось предположение, что российские военные послужат инструментом репрессивного запугивания, что «представляет собой пагубный акт для суверенитета Венесуэлы».

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