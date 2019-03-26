В США захотели бороться с влиянием России

Палата представителей Конгресса США приняла два законопроекта, направленных на борьбу с влиянием России в мире. Трансляция с заседания велась на сайте C-SPAN.

Первый документ касается усиления российского присутствия в Западном полушарии. Проект обязывает Госдепартамент провести оценку связанной с этим угрозы и представить стратегию по противодействию. В тексте речь, в частности идет о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне кризиса обращается за поддержкой к России.

Во втором законопроекте говорится о помощи странам Центральной и Восточной Европы в диверсификации источников поставок энергоресурсов. Это также необходимо для борьбы с влиянием Москвы, поскольку она «использует природный газ, чтобы принуждать, запугивать и оказывать влияние на другие страны».

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Согласно документу, США должны оказать дипломатическую и политическую поддержку европейским странам. Кроме того, Вашингтону следует помочь с финансированием конкретных проектов и поощрять инвестиции как государственного, так и частного сектора в энергетическую сферу Европы.

Для вступления законопроектов в силу их должен принять сенат, а затем подписать президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Вашингтон обвинил Москву в «безрассудной эскалации» в связи с прибытием российских военнослужащих в Венесуэлу.

Об их прилете на двух самолетах стало известно 24 марта. В Венесуэле это объяснили необходимостью участия в двусторонних консультациях, добавив, что в событии «нет ничего загадочного».

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