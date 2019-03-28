В Пентагоне отказались слепо верить России

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Патрик Шанахан

Заявления Москвы о том, что российские военные в Венесуэле не представляют угрозы безопасности, не обязательно полностью правдивы. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, передает Reuters.

«Я не уверен, что всегда верю тому, что они [русские] говорят», — сказал он, выступая перед группой журналистов во Флориде. В то же время он не уточнил, что, по его мнению, российские военные делают в Венесуэле.

Ранее в МИД России сообщали, что нахождение российских специалистов на территории Боливарианской Республики регулируется соглашением о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года. В Венесуэле также подтверждали, что служащие не будут участвовать ни в каких боевых операциях в стране.

27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что российские военные должны покинуть венесуэльскую территорию. Американский вице-президент Майк Пенс также призвал Москву прекратить поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и перейти на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства. В России сочли такие заявления хамством.

Два военных транспортных самолета прибыли из России в Каракас 24 марта.

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Предыстория: В Кремле ответили захотевшему очистить Венесуэлу от российских военных Трампу
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