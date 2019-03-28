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Россия пожаловалась на тотальное мировое хамство США

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Мария Захарова

У США нет морального основания призывать Россию уйти из Венесуэлы. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова в эфире «Эха Москвы», трансляция доступна на YouTube.

По ее словам, призыв сам по себе непонятен. «Что значит уйти? Посольство должно уехать? Туристы должны уйти? Энергетические компании должны прекратить свои контракты?» — передает ее слова РИА Новости.

Захарова добавила, что подобные заявления Вашингтона — за гранью и являются «тотальным мировым хамством». Представитель МИД отметила, что под любой, даже самой настойчивой позицией, должна быть основа. При этом в данном случае у США она отсутствует: «правовой нет, моральной тем более».

27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что российские военные должны покинуть венесуэльскую территорию. Американский вице-президент Майк Пенс также призвал Москву прекратить поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и перейти на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства.

Два военных транспортных самолета прибыли из России в Каракас 24 марта. В Москве заявили, что российские военнослужащие направились в Венесуэлу по каналам военно-технического сотрудничества.

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