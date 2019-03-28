В Кремле ответили захотевшему очистить Венесуэлу от российских военных Трампу

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США должны уважать право России на сотрудничество с другими странами, в том числе и с Венесуэлой. Такое мнение в четверг, 28 марта, выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как отметил Песков, третьи страны, в частности США, не должны беспокоить двусторонние отношения России с другими государствами.

«Нам бы хотелось рассчитывать на взаимное уважение нашего права выстраивать с любыми странами те отношения, которые соответствуют нашим интересам и интересам этих стран», — уточнил представитель Кремля, напомнив, что сами Соединенные Штаты «присутствуют во многих уголках мира и никто не указывает им, где им быть, а где им не быть».

Песков также подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутреннюю политику Венесуэлы и рассчитывает, что таким же образом будут поступать и другие страны.

Ранее, 27 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы. Американский вице-президент Майк Пенс также призвал Москву прекратить поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и перейти на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства.

Два военных транспортных самолета прибыли из России в Каракас 24 марта. В Москве заявили, что российские военнослужащие направились в Венесуэлу по каналам военно-технического сотрудничества.

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