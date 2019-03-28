Венесуэла открестилась от участия российских военных в боевых операциях

Российские военные, прибывшие в Венесуэлу, не будут участвовать в боевых операциях в стране. Такое заявление сделал военный атташе венесуэльского посольства в России Хосе Торреальба Перес, передает ТАСС.

«Не предполагается вовлечение российских военных в какие-либо военные акции», — передает его слова агенство. Атташе также отметил, что Каракас открыт для новых предложений по военному сотрудничеству с Россией.

Представитель МИД России Мария Захарова 28 марта заявила, что российские военнослужащие пробудут в Венесуэле столько, сколько будет нужно Каракасу.

Материалы по теме Наследие команданте Чавеса Он вел Венесуэлу к торжеству социализма, а привел к нищете и революции

В то же время председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов отметил, что Москва будет самостоятельно определять, каким образом отстаивать свои интересы в других регионах мира.

«Россия самодостаточная самостоятельная страна, у нее есть свои многосторонние и двусторонние договоренности, и она вправе самостоятельно принимать решения, в каком качестве представители нашего государства и в каком количестве будут решать задачи в интересах России в той или иной стране», — передавал его слова «Интерфакс».

Два военных транспортных самолета прибыли из России в Каракас 24 марта. Среди военнослужащих были специалисты по кибербезопасности. В Москве заявили, что российские военнослужащие направились в Венесуэлу по каналам военно-технического сотрудничества.

В МИД пояснили, что нахождение российских специалистов на территории Боливарианской Республики регулируется соответствующим соглашением между странами, подписанным в мае 2001 года. В Венесуэле целью приезда россиян объявили «двусторонние консультации».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!