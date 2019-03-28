Мадуро возложил вину за тотальный блэкаут на снайпера с винтовкой

Избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро раскрыл подробности очередного отключения электроэнергии в стране. Об этом сообщает газета El Nacional.

По словам Мадуро, причиной блэкаута стала авария на крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Гури». Президент заявил, что ГЭС атаковал снайпер с дальнобойной винтовкой.

«Это был жестокий террористический акт, атака была произведена с помощью винтовки. <...> Подстанцию охраняют военные. Люди, которые устроили аварию, знали что делать», — сказал Мадуро.

За последний месяц в Венесуэле трижды возникали перебои с электричеством. Наиболее масштабный сбой произошел в ночь на 8 марта, без света остался 21 из 23 штатов страны. Мадуро назвал блэкаут «электрической войной» со стороны США. Чиновники обвинили оппозиционеров в том, что они напали на электростанции с коктейлями Молотова.

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