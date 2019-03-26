Венесуэла дважды за полдня осталась без света

Часть Венесуэлы осталась без энергоснабжения дважды за понедельник, 25 марта. Об этом пишет газета El Nacional.

По ее информации, около 22:00 по местному времени (5:00 мск 26 марта) от жителей стали поступать сообщения об отсутствии света. Затронуты оказались множество районов столицы — Каракаса, а также 21 из 23 штатов.

При этом первый сбой в подаче электричества произошел в понедельник днем. Он затронул большую часть Каракаса и 14 штатов страны. В частности, встало и столичное метро.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявлял, что причиной первого отключения света стала новая атака извне на ГЭС имени Симона Боливара (другое название — «Гури»), которая находится в штате Боливар. По его словам, нападение преследовало цель вывести из строя силовую систему.

В свою очередь лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом, назвал другую причину произошедшего. Он указал, что на самом деле на линии высокого напряжения просто произошел пожар, что вызвало перегрузку. Политик отметил, что реальную причину удалось узнать благодаря сотрудникам компании Corpoelec, которые хотят перемен в стране.

Ранее в Венесуэле уже случались перебои с электричеством. Крупнейший из них за последнее время произошел в ночь на 8 марта. Масштабные проблемы с электроснабжением были зафиксированы в 21 из 23 штатов Венесуэлы. Без света ряд регионов оставался неделю. Президент страны Николас Мадуро назвал причиной кибератаку, а в целом блэкаут — «электрической войной» со стороны США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!