В Каракасе снова пропал свет

В нескольких районах столицы Венесуэлы Каракасе снова отключили электроэнергию. Об этом пишет Reporte Ya в Twitter.

Отмечается, что блэкаут произошел утром 18 марта по местному времени. Кроме того, сообщается о взрыве на одной из электростанций недалеко от Каракаса.

Официально власти страны пока ничего не подтверждали.

В ночь на 8 марта в 21 из 23 штатов Венесуэлы были зафиксированы масштабные проблемы с электроснабжением. Президент Николас Мадуро назвал блэкаут «электрической войной» со стороны США. Чиновники обвинили оппозиционеров в том, что они напали на электростанции с коктейлями Молотова.

В конце января в Венесуэле случилось обострение кризиса — тогда спикер парламента Гуайдо объявил себя временным главой государства. Американская сторона после этого ввела санкции против действующего президента Николаса Мадуро, а также государственной нефтяной компании PDVSA.

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