Названа причина отключения электричества в Венесуэле

Причиной масштабного отключения электроэнергии в Венесуэле стала кибератака. Об этом заявил министр связи и информации Хорхе Родригес, передает «Интерфакс».

Материалы по теме Дети социализма Венесуэла отобрала у них еду и надежду на счастье. Теперь они выживают на улицах

По его словам, взлом, по всей видимости, проходил из США.

Родригес пояснил, что злоумышленники выбрали своей целью систему контроля ГЭС «Эль-Гури». Атака была вовремя обнаружена, и работники станции из соображений безопасности остановили объект. Это и привело к блэкауту на почти всей территории Боливарианской Республики — «Эль-Гури» производит 80 процентов потребляемой Венесуэлой электроэнергии.

В ночь на 8 марта в 21 из 23 штатов Венесуэлы были зафиксированы масштабные проблемы с электроснабжением. Президент Николас Мадуро назвал блэкаут «электрической войной» со стороны США. Чиновники обвинили оппозиционеров в том, что они напали на электростанции с коктейлями Молотова. Тогда Родригес заявил, что за отключением стоят ультраправые экстремисты, которые выполняют приказы американского сенатора Марко Рубио и пытаются вызвать в стране хаос.

В конце января в Венесуэле случилось обострение кризиса — тогда спикер парламента Гуайдо объявил себя временным главой государства. Американская сторона после этого ввела санкции против действующего президента Николаса Мадуро, а также государственной нефтяной компании PDVSA.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!