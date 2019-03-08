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Почти вся Венесуэла осталась без света

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В 21 из 23 штатов Венесуэлы зафиксированы масштабные проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает газета El Nacional.

По информации издания, обслуживающий столицу страны Каракас аэропорт остался без света. Обесточены также несколько линий столичного метро. СМИ отмечают и перебои с мобильной связью.

Национальная энергетическая компания страны объяснила случившееся диверсией на гидроэлектростанции «Эль-Гури». В сообщении также отмечается, что специалисты работают над восстановлением подачи электричества.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал виновным в перебоях с электроснабжением американский империализм. Он отметил, что электрическая война, возглавляемая американской стороной, будет побеждена.

В конце января в Венесуэле случилось обострение кризиса — тогда спикер парламента Гуайдо объявил себя временным главой государства. Американская сторона после этого ввела санкции против действующего президента Николаса Мадуро, а также государственной нефтяной компании PDVSA.

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