США ввели новые санкции против Венесуэлы

Новые санкции ввели США в отношении Венесуэлы. Об этом заявили в Госдепартаменте, передает ТАСС.

Ограничения распространяются на 49 представителей Венесуэлы. Отмечается что у них аннулировали визы. Ведомство также призвало усилить экономическое давление на Мадуро и его окружение, а также ограничить им выдачу виз.

«США продолжат принимать меры в отношении Мадуро и других коррупционеров, а также тех, кто нарушает права человека», — говорится в сообщении.

Обострение кризиса в Венесуэле случилось в конце января, когда спикер парламента Гуайдо объявил себя временным главой государства. После этого США ввели санкции против действующего президента Николаса Мадуро, а также государственной нефтяной компании PDVSA. Ее счета в США были заморожены — пользоваться находящимися на них средствами разрешено только при условии, что они не будут переведены нынешней власти.

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