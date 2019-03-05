Гуайдо вернулся в Венесуэлу и позвал на митинги

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, вернулся в Венесуэлу и призвал своих сторонников на митинги. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Уже на нашей любимой земле! Венесуэла, мы только что прошли миграционный контроль и выезжаем к нашему народу», — написал он.

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Как сообщает Associated Press, на митинге в Каракасе Гуайдо показал паспорт с печатью о прохождении границы. Дипломаты из США, Германии, Испании и других стран встретили его, чтобы препятствовать возможному задержанию лидера оппозиции. Кроме того, Гуайдо призвал граждан Венесуэлы выйти на митинги в субботу, 9 марта.

В феврале Гуайдо покинул страну, несмотря на запрет Верховного суда уезжать и пользоваться банковскими счетами, и посетил латиноамериканские страны, включая Парагвай, Колумбию и Эквадор. За это на родине ему пригрозили несколькими десятками лет тюрьмы.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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