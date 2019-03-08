Венесуэльцам вернули свет

Венесуэла начала восстанавливать электроснабжение после тотального блэкаута, который случился вечером в четверг, 7 марта. Отключение электричества вызвало хаос и возмущение жителей, сообщает AFP.

Утром 8 марта электричество заработало в некоторых домах на востоке Каракаса через семь часов после того, как столица Венесуэлы осталась без света. Вице-президент Делси Родригес сообщила, что электроснабжение также восстановлено в ряде восточных штатов страны.

Ночью жители Каракаса стучали кастрюлями и сковородками — это традиционный способ «выпустить пар» в Латинской Америке, отмечает AFP.

Авария случилась на гидроэлектростанции «Гури» в штате Боливар. Без электроснабжения остались 23 из 24 штатов. Государственная энергетическая компания Corpoelec, не раскрыв деталей, сообщила, что на объекте произошел саботаж.

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В Каракасе отключились светофоры, перестало работать метро, на улицах появились толпы возмущенных людей, пытающихся добраться с работы домой. Венесуэльская столица является одним из самых криминальных городов мира, поэтому жители старались попасть домой еще до захода солнца.

Магазины закрылись, система денежных переводов перестала работать, отключены интернет и телефонная связь. В аэропорту Каракаса собрались пассажиры, которые не могут улететь. Был отменен футбольный матч Кубка Либертадорес в городе Баркисимето.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал блэкаут «электрической войной» со стороны США. Чиновники обвинили оппозиционеров в том, что они напали на электростанции с коктейлями Молотова, сообщает The Independent. Министр связи Хорхе Родригес заявил, что за отключением стоят ультраправые экстремисты, которые выполняют приказы американского сенатора Марко Рубио и пытаются вызвать в стране хаос.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.

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