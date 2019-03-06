Венесуэла выдворила европейского посла

Министерство иностранных дел Венесуэлы объявило посла Германии в Каракасе Даниэля Кринера персоной нон-грата. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 6 марта.

В ведомстве объяснили это тем, что дипломат постоянно вмешивается во внутренние дела страны. «Деятельность Кринера противоречит не только основным нормам дипломатических отношений, но и четким критериям, выраженным юридическим управлением федерального германского парламента», — говорится в распространенном сообщении.

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В МИД Германии заявили, что в курсе произошедшего, однако пока не могут сказать, какие ответные шаги будут приняты. «Мы можем подтвердить, что посол Даниэль Кринер объявлен персоной нон-грата. В настоящее время мы согласуем наши дальнейшие действия, в том числе на месте с нашими партнерами», — пояснили агентству.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке избранного президента Николаса Мадуро.

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