США захотели наказывать за ведение дел с Венесуэлой

США не исключают вариант с наложением санкций на третьи страны за ведение дел с властями Венесуэлы. Об этом заявил спецпредставитель США по латиноамериканской стране Эллиот Абрамс, передает РИА Новости.

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По словам чиновника, окончательное решение о вторичных санкциях Вашингтон примет, исходя из действий властей Боливарианской Республики.

Ранее 6 марта источники агентства РИА Новости рассказали, что счета венесуэльских компаний в России переведут в банк «Российская финансовая корпорация». Прежде всего речь идет о государственной нефтегазовой компании PDVSA. Ранее стало известно, что правительство Мадуро поручило руководителям 50 местных компаний открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии.

21 февраля США заморозили счета и собственность Венесуэлы в стране. Единственным органом власти, который сможет заморозить эти активы, является оппозиционно настроенная Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы.

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