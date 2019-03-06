США захотели наказывать за ведение дел с Венесуэлой

США не исключают вариант с наложением санкций на третьи страны за ведение дел с властями Венесуэлы. Об этом заявил спецпредставитель США по латиноамериканской стране Эллиот Абрамс, передает РИА Новости.
По словам чиновника, окончательное решение о вторичных санкциях Вашингтон примет, исходя из действий властей Боливарианской Республики.
Ранее 6 марта источники агентства РИА Новости рассказали, что счета венесуэльских компаний в России переведут в банк «Российская финансовая корпорация». Прежде всего речь идет о государственной нефтегазовой компании PDVSA. Ранее стало известно, что правительство Мадуро поручило руководителям 50 местных компаний открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии.
21 февраля США заморозили счета и собственность Венесуэлы в стране. Единственным органом власти, который сможет заморозить эти активы, является оппозиционно настроенная Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы.