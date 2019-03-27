Стало известно о переброске российских киберспециалистов в Венесуэлу

Среди прибывших в Венесуэлу 24 марта российских военных были специалисты по кибербезопасности. Об этом Reuters сообщили источники в американском правительстве.

В Вашингтоне полагают, что в их задачи может входить помощь сподвижникам президента Венесуэлы Николаса Мадуро в организации слежки и защиты киберинфраструктуры венесуэльского правительства. Это, по мнению собеседников агенства, должно защитить Мадуро от смены режима в стране и закрепить позиции России в Латинской Америке.

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Ранее США назвали прибытие российских военных в Венесуэлу «безрассудной эскалацией» и вмешательством в дела Венесуэлы.

Два военных транспортных самолета прибыли из России в Каракас 24 марта. В Москве заявили, что российские военнослужащие направились в Венесуэлу по каналам военно-технического сотрудничества.

В МИД пояснили, что нахождение российских специалистов на территории Боливарианской Республики регулируется соответствующим соглашением между странами, подписанным в мае 2001 года. В Венесуэле целью приезда россиян объявили «двусторонние консультации».

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