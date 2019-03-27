Гуайдо назначил дату свержения Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо назначил на 6 апреля тактические действия в рамках операции «Свобода» по свержению президента Николаса Мадуро. Об этом он написал в своем Twitter.

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«В этот день мы должны быть подготовлены и организованы, с уже сформированными комитетами помощи и свободы», — сообщил Гуайдо.

В другом твите он призвал венесуэльцев выйти на улицу 30 марта, чтобы «требовать прекращения узурпации власти и протестовать против отсутствия социальных гарантий. «Режим желает, чтобы мы привыкли к трагедии, но есть люди, которые хотят отстаивать свои права», — заявил оппозиционер.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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