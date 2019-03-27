В США оценили траты на поднятие Венесуэлы

В США восстановление Венесуэлы оценивают минимум в 6 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Как заявил в Конгрессе на слушаниях по бюджету госсекретарь США Майк Помпео, в целом процесс восстановления венесуэльской экономики, разрушенной политикой нынешнего президента Николаса Мадуро, будет крайне долгим, на него потребуются годы. «Я видел оценки от 6 до 12 миллиардов долларов», — сказал он.

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При этом госсекретарь выразил приверженность администрации США введению новых санкций в отношении правительства Мадуро.

Ранее вице-президент США Майк Пенс призвал Россию прекратить поддержку Мадуро и перейти на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что российские военные должны покинуть венесуэльскую территорию.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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