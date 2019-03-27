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Евросоюз решил помочь Венесуэле деньгами

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Европейский союз дополнительно выделит 50 миллионов евро в качестве экстренной гуманитарной помощи Венесуэле. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

В заявлении говорится, что ЕК решила поддержать наиболее нуждающихся венесуэльцев. Деньги пойдут на продовольствие, питьевую воду, детское образование и улучшение санитарных условий. Таким образом, с начала 2018 года сумма поддержки со стороны европейцев возросла до 117,6 миллиона евро.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отметила, что Европейский союз «остается в авангарде международной мобилизации» в вопросе поддержки венесуэльского народа.

Ранее, в феврале, на границе Венесуэлы и Колумбии были сожжены фуры с гуманитарной помощью. По словам главы венесуэльского МИД Хорхе Арреаса, они были наполнены инструментами для создания баррикад. До этого президент страны Николас Мадуро заявлял, что американский груз отравлен, и заблокировал его доставку.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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