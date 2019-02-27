Мир
 
Последние новости
Летящий над Россией «Буревестник» окажется радиоактивным
Российские разработчики создадут собаку-робота
США опровергли обвинения России о военном вторжении в Венесуэлу
Запасы нефти и газа в России оценили
Звезда «Игры престолов» призналась в попытке совершить кражу на съемках
Вратарь МЮ остался недоволен зарплатой в полмиллиона евро в неделю
За американским эсминцем в Балтийском море установили слежку
Марата Башарова лишили работы после избиения жены
России оказался невыгоден транзит газа через Украину
Новости партнеров

Венесуэла рассказала о содержимом сожженных на границе грузовиков

Перейти в «Мою Ленту»
Хорхе Арреаса

Фуры с гуманитарной помощью, которые сожгли на границе Венесуэлы и Колумбии, были наполнены инструментами для создания баррикад. Об этом рассказал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, передает РИА Новости.

По словам Арреасы, один из грузовиков подожгли со стороны Колумбии с помощью коктейля Молотова. Внутри него нашли не только медикаменты и еду, но и инструменты для баррикад, проволоку, ограждения, а также гвозди для вооружения, отметил он.

Министр добавил, что летальное оружие против демонстрантов на границе не использовалось, а большинство раненых в результате беспорядков — это сотрудники служб безопасности, солдаты и полицейские.

Грузовики с гуманитарной помощью доехали до границ Венесуэлы 23 февраля. Фуры не смогли попасть на территорию страны со стороны Бразилии, а грузовики со стороны Колумбии сожгли. Позже президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических и политических отношений с Колумбией и приказал колумбийским дипломатам покинуть страну в течение суток.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Более 300 человек пострадали в столкновениях на границе Венесуэлы
Грузовик с гуманитарной помощью на границе Венесуэлы сожгли
Гуманитарная помощь из Бразилии доехала до границы Венесуэлы
Другие материалы рубрики
Мир00:08Сегодня

«Американцы даже дипломатов своих не могут защитить»

США победили в Ираке, а теперь уходят с позором. Наемник объясняет, почему так вышло
16:2526 февраля

Джихадисты атаковали сирийских военных с помощью американских ракет

23:4626 февраля

За американским эсминцем в Балтийском море установили слежку

01:5126 февраля

Депутата Европарламента раскритиковали из-за стажировки дочери Пескова

Мир00:0225 февраля

«Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?»

Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды
02:22Сегодня

США опровергли обвинения России о военном вторжении в Венесуэлу

18:5026 февраля

В ЕС отказались признать халяльное мясо органическим

20:1926 февраля

Россию заподозрили в нарушении еще одного договора о вооружениях

Мир00:2722 января

Курильские и российские

Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
18:3726 февраля

Американские самолеты-разведчики стали чаще летать у берегов Венесуэлы

15:4125 февраля

Бомбежка последнего оплота сирийской оппозиции попала на видео

13:2326 февраля

Российский танкер делился топливом с Северной Кореей вопреки санкциям

Россия
«В 90-е появились огромные свалки, которыми управляли бандиты»
В России началась мусорная реформа. Что она изменит?
«Понимаешь, что ничего не можешь»
Почему в России так сложно найти хорошего врача
«Недовольные, привыкшие кайфожорить, врать и ненавидеть»
Истории российских наркоманов о боли, ломке и уходе в мир иной
Полковник Квачков порассуждал о «русской нации» и назвал Кавказ российским
Российских полицейских заставляли строить баню начальнику вместо работы
«Срабатывают мины, заложенные когда-то»
Почему пятилетние россияне боятся войны, а подростки ненавидят всех вокруг
«Самая красивая наркоманка России» попыталась покончить с собой
Все материалы
Мир
«Американцы даже дипломатов своих не могут защитить»
США победили в Ираке, а теперь уходят с позором. Наемник объясняет, почему так вышло
«Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?»
Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды
Венесуэла рассказала о содержимом сожженных на границе грузовиков
За американским эсминцем в Балтийском море установили слежку
США опровергли обвинения России о военном вторжении в Венесуэлу
В ЕС отказались признать халяльное мясо органическим
Россию заподозрили в нарушении еще одного договора о вооружениях
Все материалы
Бывший СССР
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
«Нас не считают за людей»
В горах между Россией и Грузией есть лишь одна дорога. Каждую зиму там приходится выживать
Президент Туркмении взялся за клюшку
Порошенко ответил на вопрос из толпы словами «я не пью»
Белоруссия похвалила курс Украины
Порошенко нахамил пожаловавшимся на невыплату зарплат шахтерам
Все материалы
Экономика
Приуныли
Депрессия убивает мировую экономику. Ее не победить
Запасы нефти и газа в России оценили
России оказался невыгоден транзит газа через Украину
Власти озаботились доходами россиян
Сидящий за решеткой инвестор из США похвалил Россию
Выпавшему из люльки на рейсе «Победы» мальчику не потребовалась госпитализация
Россия оказалась не готова к транспорту будущего
Все материалы
Силовые структуры
«Деньги за вас уже получили»
Полицейские пообещали россиянину свободу за съемки в телешоу. Гонорар они забрали себе
«Главная угроза для воров — они сами»
В России объявили войну криминальным авторитетам. С ними хотят бороться как при Сталине
Еще двое задержаны по делу Арашуковых
Главный вор России избежал отправки в колонии Заполярья
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
«Поздравляем, у вас три судимости»
Ошибка МВД превратила законопослушного россиянина в преступника. Это сломало ему жизнь
Полковника ФСБ и сотрудника «Лаборатории Касперского» посадили за шпионаж
Все материалы
Наука и техника
Божья роса
Американцы пережили конец света и начали войну за спирт: Far Cry New Dawn
Дели на десять
На что способен Samsung за 125 тысяч рублей с дырой в экране: Galaxy S10+
Как быстро российские ракеты долетят до США
«Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым
Летящий над Россией «Буревестник» окажется радиоактивным
Российские разработчики создадут собаку-робота
Число Су-57 назвали «не принципиальным»
Су-30СМ и Су-35 унифицируют
Все материалы
Спорт
«Нужно верить, что ты лучший. Иначе задавят»
Российский гонщик Сироткин потерял место в «Формуле-1». Но рассказал нам, как вернется
Раскрыты детали крушения самолета с футболистом Салой
Вратарь МЮ остался недоволен зарплатой в полмиллиона евро в неделю
Макгрегор назвал причину поражения от Нурмагомедова
Беременная жена обвинила футболиста «Зенита» в махинациях
Боец UFC признался в вере в плоскую Землю
Олимпийский чемпион присоединился к борьбе Нурмагомедова против «грязного» театра
Все материалы
Культура
«Зарезать и сжечь эту мразь!»
В Дагестане радикалы борются с женской сексуальностью. Им помогает Хабиб Нурмагомедов
Золото черной Америки
Кто и почему победил на самой странной церемонии «Оскаров» в истории
Умер главный переводчик Набокова
Марата Башарова лишили работы после избиения жены
Умер поэт Глеб Горбовский
Главные конкуренты Maruv отказались представлять Украину на «Евровидении»
«Мне в радость смотреть, как расцветает Пенелопа»
Хавьер Бардем о работе с женой в «Лабиринтах прошлого»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я работаю на людей, а не на полицию»
Известной журналистке угрожают тюрьмой и советуют уйти по-хорошему. Ей 12 лет
Мое тело — всеобщее дело
Женская сексуальность, мировой упадок и милые бабушки глазами лучших фотографов
Руководство НТВ призвали к ответу за слишком глубокие декольте ведущих
Раскрыта первая кибератака американских спецслужб на Россию
Забег не поспевшего за Ким Чен Ыном переводчика сделал из него звезду
Японский дизайнер вкусил царской водки и привлек внимание россиян
Планета отчаяния
Лучшие фотографы заставляют усомниться, есть ли в этом мире добро
Все материалы
Ценности
Черная мама
Она одевала лучших темнокожих актеров и супергероев. Теперь ее заслуги признали
Перешли на красный
Голые спины, актер в женском наряде и платье-стейк. Чем еще запомнился «Оскар-2019»
Опасные времена
Лицо в шипах, кожаный хиджаб и шляпа с глазами. Чем удивила Миланская неделя моды
Прозрачный бюстгальтер актрисы на вечеринке после «Оскара» оказался золотым
Меган Маркл надела платье за сто тысяч фунтов
Король Инстаграма отфотошопил тела девушек для блога и попался
Раскрыты подробности создания одного из худших платьев «Оскара»
Все материалы
Путешествия
Моряки пустыни
Соль, песок и воспоминания о рыбе. Чем живут люди, у которых пропало целое море
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Дети и монахи любят бросать в приезжих булыжники»
Он проехал через весь Тибет и встретил живого Будду
Мать грудного ребенка подкупила пассажиров на случай его истерики
Суеверный пассажир кинул монетки в двигатель самолета и пошел под суд
В Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Коровы затоптали туристку насмерть и лишили хозяина сотен тысяч евро
Все материалы
Из жизни
Взрыв из прошлого
Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Джек-раздеватель
Кровавый убийца держал в страхе лондонских проституток. Его пытались вычислить полвека
Пловец три минуты отдирал присосавшегося к спине осьминога
Самого маленького новорожденного мальчика в истории выходили в Японии
Глупый лев оставил львицу без добычи
Человек в костюме гориллы заглядывал в чужие окна и попал за решетку
Все материалы
Эмоции взяли верх
В Bentley попытались создать лучший открытый гран-туризмо в мире
Самые популярные кроссоверы в мире
20 самых продаваемых машин с большим дорожным просветом
Семейное дело
Длительный тест Volvo V90 Cross Country: считаем расходы и с неохотой расстаемся с универсалом
Море с мехом
Едем в Эстонию на Мазде CX-5
Европейская Toyota Corolla получила спортивную и кросс-версию
Skoda Kamiq первым получил динамические поворотники
Opel возвращается в Россию. Теперь официально
Все материалы
Дом
По соточке
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Только для своих
Что творится в самом известном гей-квартале Испании
«Сейчас кого угодно можно выселить за пять минут»
Муж лишил россиянку прав на общее имущество. Но она не сдается
Японцы активизировались на московском рынке жилья
Цены на жилье в России пошли вверх
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Россияне обозначили предел ставок по ипотеке
Все материалы