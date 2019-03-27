На автомобиль Гуайдо в Венесуэле напали

@VPItv / Twitter

В венесуэльской столице Каракасе неизвестные напали на автомобиль самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо. Об этом сообщает телеканал VPITV.

На опубликованной видеозаписи из салона видно, как мужчина подбегает к остановившейся машине, пинает ее, а затем пытается открыть дверь. После того, как автомобиль трогается, другие неизвестные бросают в него некие предметы. О пострадавших и причиненном уроне не сообщается.

Как отмечает телеканал, инцидент произошел 26 марта после того, как спикер парламента Гуайдо покинул Национальную ассамблею.

Глава Госдепа США Майк Помпео осудил атаку на кортеж самопровозглашенного лидера. «[Президент Венесуэлы Николас] Мадуро и его подельники могут только запугивать. Но демократию не запугаешь», — написал он в своем Twitter.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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