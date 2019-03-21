Гуайдо назвал арест своего соратника слабостью Мадуро

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что арест его соратников показывает слабость режима президента страны Николаса Мадуро. Его слова передает Reuters.

«Они не могут арестовать временного президента, поэтому они ищут кого бы из его приближенных схватить», — сказал спикер Национальной ассамблеи.

Материалы по теме «Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?» Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды

Ранее 21 марта стало известно об аресте спецслужбами Венесуэлы Роберто Марреро, начальника штаба Гуайдо. Самопровозглашенный временный глава государства заявил, что о местонахождении соратника ничего не известно. Госсекретарь Соединенных Штатов призвал Каракас немедленно освободить Марреро и пригрозил призвать к ответственности тех, кто причастен к его заключению.

Как отмечало агентство, таким образом Мадуро хочет проверить, на что в таком случае способны США. Ранее Вашингтон предупреждал венесуэльского лидера не устраивать травлю своих политических оппонентов.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!