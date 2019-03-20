Определена самая счастливая страна

Финляндия возглавила список стран с самыми счастливыми жителями. Об этом свидетельствуют результаты исследования World Happiness Report 2018 по заказу ООН.

На втором месте расположилась Норвегия, замкнула тройку лидеров Дания. В десятке самых счастливых стран оказались также Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Россия заняла 59-е место, обогнав Казахстан, Кипр и Боливию. Отмечается, что с 2017-го Москва потеряла десять позиций. Украина стала 139-й. Наибольшее падение в рейтинге счастья показала Венесуэла: она опустилась с 82-го места на 102-е.

Уровень счастья определялся по нескольким показателям: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, социальная поддержка, свобода жизненного выбора, щедрость и доверие (уровень коррупции — прим. «Ленты.ру»).

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В 2018 году более 83 процентов россиян считали себя счастливыми людьми. Причинами для этого чувства они называли наличие семьи, хорошее самочувствие, работу и наличие детей.

По итогам 2017 года Финляндия также оказалась самой счастливой страной по версии Института изучения счастья. В том же году The Spectator называл самыми счастливыми гражданами жителей Норвегии.

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