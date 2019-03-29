Гуайдо ответил на запрет становиться президентом в течение 15 лет

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства, отреагировал на решение Генерального контрольного управления страны о запрете занимать государственные должности в течение 15 лет. Об этом сообщает газета El Nacional.

Гуайдо отметил, что госорган не имеет права запрещать ему заниматься политикой. «Так называемого Генерального контрольного управления не существует, как не существует и должности его главы, ничего из этого не существует», — заявил он. По его словам, назначить контролера может только законно избранная Национальная ассамблея.

Кроме того, оппозиционный лидер отказался отчитываться о зарубежных поездках стоимостью более 100 тысяч долларов. Генеральное контрольное управление установило, что Гуайдо совершил более 90 зарубежных поездок, однако источники этих средств были неизвестны.

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28 марта у Гуайдо нашли несоответствия в декларации об имуществе. Отмечалось, что у оппозиционера не сходятся данные о расходах, которые не соответствуют получаемым им доходам.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке главы государства Николаса Мадуро.

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