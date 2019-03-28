«Второму президенту» Венесуэлы запретят править страной

Лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства, запретят занимать государственные должности. Об этом заявил глава Генерального контрольного управления страны Элвис Аморосо, передает Reuters.

По его словам, власти решили запретить Гуайдо занимать государственные посты сроком на 15 лет. Связано это с тем, что у него нашлись несоответствия в декларации об имуществе. Указывается, что у оппозиционера не сходятся данные о расходах, которые не соответствуют получаемым им доходам.

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Ранее Гуайдо назначил на 6 апреля тактические действия в рамках операции «Свобода» по свержению действующего президента Николаса Мадуро. Он также призвал венесуэльцев выйти на улицу 30 марта, чтобы «требовать прекращения узурпации власти» и протестовать против отсутствия социальных гарантий.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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