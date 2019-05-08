ФБР усилило давление на россиян в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) заметно усилило давление на находящихся в США граждан России. Такое заявление сделал российский МИД, передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что россиян подозревают в нелояльности. Собеседник агентства также добавил, что россиянку Марию Бутину арестовали «только за российский паспорт». Девушке, по его словам, «приписали политический лоббизм на волне русофобской истерики».
5 мая сообщалось, что адмирал армии США Джеймс Ставридис призвал американские власти ввести новые санкции против России вплоть до полного запрета на въезд россиян в страну. По его мнению, необходимы также ограничительные меры в отношении культуры, спорта и дипломатических делегаций.
26 апреля суд в Вашингтоне приговорил гражданку России Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ». После отбытия тюремного срока ее депортируют. Посольство РФ назвало решение суда «вопиющим беззаконием» и «параноидальной русофобией», а МИД отметил, что приговор — «откровенный политический заказ».
20 апреля российское посольство опубликовало 120-страничный доклад «Рашагейт-истерия: дело о тяжелой форме русофобии», посвященный «необоснованным обвинениям» России во вмешательстве в американскую политику.