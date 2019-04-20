Россия выпустила 120-страничный доклад о русофобии в США

Посольство России в США опубликовало 120-страничный доклад «Рашагейт-истерия: дело о тяжелой форме русофобии», посвященный обвинениям во вмешательстве в американскую политику.

В документе приводятся примеры «необоснованных обвинений» со стороны СМИ, официальных лиц и экспертов, а также действия российских дипломатов против «провокационных и незаконных» шагов в рамках «рашагейт».

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Первые фейковые новости о «российском вмешательстве» в выборы президента США и сговоре Дональда Трампа с Москвой появились в американских СМИ три года назад, говорится в докладе. Они были направлены на то, чтобы дискредитировать кандидатуру Трампа, а затем саботировать его попытки стабилизировать российско-американские отношения, считают в посольстве. С тех пор, продолжают дипломаты, появилось около восьми тысяч публикаций в ведущих изданиях США (The Washington Post, New York Times, CNN и MSNBC), но многочисленные запросы Конгресса США, 22 месяца работы спецпрокурора Роберта Мюллера и другие меры привели к «очевидному выводу» — сговора не было. Не найдены также доказательства кибератак со стороны России, отмечают в дипмиссии.

Все это время Москва указывала на очевидно выдуманный характер этих инсинуаций, обращалась в администрации Барака Обамы и Трампа за доказательствами, подчеркивают в посольстве. «Мы понимаем, что определенные политические круги в Вашингтоне вложили слишком много в распространение теорий заговора о России и Дональде Трампе, чтобы признать, что они беспочвенны», — говорится в докладе.

Тем не менее российские дипломаты призывают США «окончательно дезавуировать эти обвинения и объединить усилия, чтобы устранить ущерб, нанесенный двусторонним отношениям, в интересах наших народов и глобальной безопасности».

18 апреля был опубликован полный текст доклада Мюллера. В документе говорилось, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года, но штаб Трампа не был к этому причастен.

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