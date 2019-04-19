Кремль оценил новую версию доклада о «сговоре» Трампа с Москвой

Отредактированный доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера не содержит аргументированных доказательств «российского вмешательства» в выборы в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 19 апреля.

Песков также назвал абсурдом упоминание в докладе информации о контактах с американской стороной ряда российских бизнесменов, в том числе Петра Авена, Кирилла Дмитриева и Сергея Горькова. Он не согласился с тем, что они таким образом навредили российской внешней политике.

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«Вчера президент принимал французских бизнесменов, которые здесь работают — и чего теперь, генпрокурору Чайке писать доклад о вмешательстве французов в российские выборы? Это абсурдно», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что в России подобным документом могла бы заинтересоваться Счетная палата, а именно на что были потрачены деньги налогоплательщиков.

В полном тексте доклада Мюллера по итогам «российского дела, который был опубликован 18 апреля, говорится, что Москва вмешивалась в американские выборы 2016 года, но штаб Трампа к этому не причастен.

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