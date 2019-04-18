Стала известна реакция Трампа на назначение Мюллера спецпрокурором

Президент США Дональд Трамп назвал назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому делу» концом своего президентства. Об этом заявил бывший глава администрации генпрокурора США Джоди Хант, говорится в опубликованном на сайте Минюста США докладе.

«О боже мой. Это ужасно. Это конец моего президентства», — сказал Трамп, после чего нецензурно выругался. Согласно показаниям Ханта, президент также отчитал бывшего тогда генпрокурором Джеффа Сешнса и заявил, что тот должен был «защитить» его. Помимо этого, Трамп добавил, что расследование будет длиться годы и он не сможет этому воспрепятствовать.

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Доклад Мюллера был опубликован ранее 18 апреля. В нем утверждается, что сговора президента США или других американцев с российскими властями на выборах 2016 года не было. Отмечается, что члены команды Дональда Трампа открыто сотрудничали с прокурорами и давали все необходимые показания.

Между тем сообщается, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года, но штаб Трампа не принимал участия в этой деятельности. В частности, российское ГРУ (ГУ) передавало разоблачителям с сайта WikiLeaks материалы, украденные у Демократической партии США.

Расследование завершилось в конце марта. Мюллер намеревался выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергали все обвинения.

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