Доклад Мюллера назвали победой Трампа

Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа. Такое заявление сделали его юристы, его передает CNN.

«После 17-месячного расследования, показаний 500 свидетелей, 2,8 тысяч повесток, исполнения 500 ордеров на обыск, рейдов по утрам, изучения 1,4 миллионов страниц документов и беспрецедентного уровня взаимодействия со стороны президента очевидно: никакого правонарушения не было», — заявили представители главы государства. Они также понадеялись, что подобного рода злоупотребления против президента страна больше не допустит.

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Доклад Мюллера был опубликован ранее 18 апреля. В нем утверждается, что сговора президента США или других американцев с российскими властями на выборах 2016 года не было. Отмечается, что члены команды Дональда Трампа открыто сотрудничали с прокурорами и давали все необходимые показания.

Между тем сообщается, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года, но штаб Трампа не принимал участия в этой деятельности. В частности, российское ГРУ (ГУ) передавало разоблачителям с сайта WikiLeaks материалы, украденные у Демократической партии США.

Расследование завершилось в конце марта. Мюллер намеревался выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергали все обвинения.

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