Опубликована полная версия доклада Мюллера

В четверг, 18 апреля, генеральный прокурор США Уильям Барр представил полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам «российского дела». 448-страничный документ размещен на сайте Департамента юстиции.

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В нем говорится, что сговора президента США или других американцев с российскими властями на выборах 2016 года не было. Отмечается, что члены команды Дональда Трампа открыто сотрудничали с прокурорами и давали все необходимые показания.

Между тем, сообщается, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года, но штаб Трампа не принимал участия в этой деятельности. В частности, российское ГРУ (ГУ) передавало в WikiLeaks материалы Демократической партии США.

Расследование завершилось в конце марта. Мюллер намеревался выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергали все обвинения. Никаких обвинительных заключений по итогам расследования выдвинуто не было.

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