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Доклад Мюллера о «сговоре» Трампа с Россией стал бестселлером

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Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам «российского дела» появится в продаже в формате книги. Об этом сообщает газета The New York Times.

Издание обратило внимание, что книга «Доклад Мюллера: Финальный отчет спецпрокурора о Дональде Трампе, России и сговоре» стала доступна для предзаказа на Amazon и заняла первое место в рейтинге бестселлеров. Отмечается, что цена книги в мягкой обложке составляет 9,2 доллара (590 рублей).

Газета пишет, что многие издательства стремятся опубликовать книгу как можно быстрее. В частности, книги с расследованием Мюллера планируют выпустить Skyhorse, Washington Post, Simon&Schuster, Melville House Books, Barnes&Noble и Times. В то же время утверждается, что спецпрокурор не получит гонорара от публикаций книги, поскольку, согласно федеральному закону, документы, подготовленные правительством, находятся в открытом доступе.

18 апреля генеральный прокурор США Уильям Барр представил полный текст доклада Мюллера о предполагаемом сговоре штаба Трампа с Россией в период американских выборов 2016 года. Авторы расследования пришли к выводу, что Москва вмешивалась в выборы, однако команда Трампа не принимала участия в этой деятельности.

Расследование завершилось в конце марта. Мюллер намеревался выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергали все обвинения.

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Предыстория: Опубликована полная версия доклада Мюллера
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