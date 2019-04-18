Трамп отреагировал на доклад Мюллера мемом из «Игры престолов»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на полный доклад с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера мемом из сериала «Игра престолов». Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

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«Нет сговора. Нет воспрепятствования [правосудию]. Всем злопыхателям радикальным левым демократам: игра окончена», — написано на картинке, где также изображен сам Трамп.

Премьера первой серии финального сезона «Игры престолов» состоялась в ночь на 15 апреля. Ее посмотрело рекордное число американцев.

18 апреля генеральный прокурор США Уильям Барр представил полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам «российского дела». В нем говорится, что сговора президента США или других американцев с российскими властями на выборах 2016 года не было. Отмечается, что члены команды Трампа открыто сотрудничали с прокурорами и давали все необходимые показания.

Само расследование завершилось в конце марта. Мюллер намеревался выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергали все обвинения.

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