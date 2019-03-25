В Кремле отреагировали на окончание расследования связи Трампа с Россией

Обвинения в адрес России из доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера — несостоятельные и безосновательные. Об этом объявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

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«Мы видели некую выжимку, некое резюме, которое, впрочем, ничего нового не говорит, кроме признания об отсутствии какого-то сговора», — сказал он и подчеркнул, что Россия не вмешивалась во внутренние дела других стран, в том числе США.

«Очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Идут века. К сожалению, понимание этого за океаном не наступает», — сказал Песков.

Доклад, о котором идет речь, был представлен в воскресенье, 24 марта. Мюллер вел дело о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Он намеревался выяснить, был ли сговор между штабом Дональда Трампа и Россией. Никаких обвинительных заключений по итогам расследования не выдвинуто.

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