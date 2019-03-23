Мюллер завершил «российское дело»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер закончил расследование о связях американского президента Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает Associated Press.

Основные тезисы доклада опубликуют после того, как их получит Конгресс США, отмечает Reuters. Генеральный прокурор США Уильям Барр уже ознакомился с докладом. Вскоре он представит собственный отчет на основе доклада Мюллера.

В Белом доме заявили, что результаты расследования не получали.

Представитель аппарата спецпрокурора Питер Карр сообщил, что Мюллер покинет свой пост «в ближайшее время», передает CNN.

Мюллер вел дело о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Он намеревался выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения.

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