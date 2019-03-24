В Совфеде порассуждали о «дыме и тумане» в «российском деле» Мюллера

Расследование о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году, которое ранее завершил спецпрокурор США Роберт Мюллер, не докажет сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией. Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков заявил в своем Twitter-аккаунте.

«В докладе будет много дыма и тумана, различные "хайли лайкли", но ничего конкретного. Гора вновь родила дохлого мышонка», — заключил сенатор.

По его словам, ни один из так называемых «подозреваемых» не вступал в сговор с Россией — ни руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, ни бывший директор разведывательного управления Минобороны США Майкл Томас Флинн, ни другие.

23 марта стало известно о том, что Мюллер завершил расследование о связях президента Трампа с Россией. Уточнялось, что генеральный прокурор США Уильям Барр уже ознакомился с докладом. Вскоре он представит собственный отчет на основе доклада Мюллера. В Белом доме заявили, что результаты расследования не получали.

Мюллер вел дело о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Он намеревался выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения.

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