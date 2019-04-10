Трамп рассказал о попытке госпереворота в США

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году было попыткой государственного переворота, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Это расследование было нелегальным. Оно было начато не по закону. (...) Это была попытка переворота. Попытка сместить президента, с которой мы справились. Мы их победили», — сказал Трамп журналистам.

Как уточняет издание, доклад Мюллера о возможных связях избирательной кампании Трампа с Россией будет обнародован примерно в течение недели генеральным прокурором Уильямом Барром. Американский лидер подчеркнул: он надеется, что Барр выяснит, в связи с чем началось расследование.

В конце марта завершилось расследование спецпрокурора Мюллера, посвященное возможному вмешательству России в выборы на стороне Дональда Трампа. Следствию не удалось найти каких-либо доказательств, поэтому президенту и кому-либо из его окружения не были предъявлены обвинения. Мюллер намеревался выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергали все обвинения.

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