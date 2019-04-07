Трамп поленился читать доклад Мюллера

Президент США Дональд Трамп признался, что не читал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По словам Трампа, он ознакомился только с основными выводами доклада, согласно которым сговора американского президента с Россией не было, несмотря на то, что имеет право прочитать его полностью.

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«Подобная российская мистификация не должна произойти с другим президентом, а правоохранительные органы должны выяснить, как все это началось?», — написал Трамп.

В конце марта спецпрокурор США Роберт Мюллер не смог найти доказательств сговора американского президента Дональда Трампа с Россией во время выборов 2016 года. С мая 2017 года он расследовал вмешательство Москвы в избирательный процесс, а также изучал связи штаба Трампа с российской стороной.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. По данным спецслужб, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

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