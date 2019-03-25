Трамп обрадовался оправданию по делу сговора с Россией

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте прокомментировал результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по делу сговора с Россией во время выборов в 2016 году.

«Никакого сговора, никаких препятствий правосудию и полное оправдание. Храните Америку великой!», — написал он.

В свою очередь сын президента Дональд Трамп-младший призвал привлечь к ответственности тех, кто стоял за обвинениями против его отца, а также назвал их «одной из величайших мистификаций» и «пятном на американской демократии».

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Ранее Министерство юстиции США сообщило, что Мюллер не смог доказать сговор американского президента с Россией. Генеральный прокурор США Уильям Барр также отметил, что спецпрокурор не смог окончательно ответить, препятствовал ли Трамп правосудию.

23 марта Мюллер завершил «российское дело». Он намеревался расследовать вмешательство России в американские выборы в 2016 году, а также выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и российской стороной.

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