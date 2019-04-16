Первую серию «Игры престолов» посмотрело рекордное количество американцев

Около 17,4 миллиона зрителей в США посмотрели первый эпизод финального сезона сериала «Игра престолов». Об этом сообщает Reuters.

Телеканал HBO отметил, что это стало рекордной аудиторией для для средневекового фэнтезийного сериала. Помимо этого, эпизоду посвящены более пяти миллионов публикаций в Twitter, что делает его самым упоминаемым в социальных сетях.

Первая серия финального сезона «Игры престолов» вышла ночью 15 апреля. Однако видео появилось в сети за несколько часов до официальной премьеры.

Многие российские зрители смотрели первую серию восьмого сезона «Игры престолов» на сервисе «Амедиатека», но остались недовольны качеством озвучки. Дистрибьютор сериала объявил, что полноценного дубляжа придется подождать.

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