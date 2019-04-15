Актеры «Игры престолов» показали эксклюзивные фото со съемок сериала

Актеры из «Игры престолов» опубликовали в Instagram фото со съемок сериала, которых до этого не было в сети. Звезды саги выложили снимки накануне премьеры первой серии восьмого сезона, которая состоялась в ночь с 14 на 15 апреля.

Эмилия Кларк — исполнительница роли Дейенерис Таргариен — показала подписчикам, каково ей на самом деле было летать на драконе.

Фото опубликовано @emilia_clarke

Лена Хиди, сыгравшая Серсею Ланнистер, опубликовала снимок с Ханной Уэддингем, которая на фото совсем не похожа на своего персонажа — суровую Септу Юнеллу, заставлявшую королеву признать свои грехи в темнице.

Фото опубликовано @iamlenaheadey

Хиди не ограничилась одним постом и разместила фотографию, сделанную во время подготовки к «Позорному шествию», во время которого она шла по улицам столицы голая, чтобы искупить свои грехи.

Фото опубликовано @iamlenaheadey

Во флешмобе также поучаствовала Джемма Уилон, исполнившая роль Яры Грейджой — дочери лорда Железных Островов. Актриса продемонстрировала, насколько грязным временами может быть съемочный процесс.

Фото опубликовано @gemwhelan

Гора и Сандор Клиган за кадром вовсе не враждуют, как в сериале. Исполнитель роли Григора Клигана, актер Хафтор Бьернссон, выложил снимок, на котором они обнимаются.

Фото опубликовано @thorbjornsson

Владимир Фурдик — Король Ночи — постарался сделать как можно более жизнерадостное фото в своем образе.

Фото опубликовано @vladimir_furdik_

Многие российские зрители смотрели первую серию восьмого сезона «Игры престолов» на сервисе «Амедиатека», но остались недовольны качеством озвучки. Дистрибьютор сериала объявил, что полноценного дубляжа придется подождать.

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