«Игру престолов» воплотили в кроссовках

Бренд adidas выпустил капсульную коллекцию к выходу последнего сезона «Игра престолов». Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 15 апреля.

В линию adidas Ultraboost Game of Thrones вошли кроссовки, посвященные разным кланам Вестероса — вымышленного континента, на котором происходит действие саги. Модель в честь клана Таргариен — белая с серебристыми деталями. На ярлычке на пятке вышит девиз этой семьи Fire and Blood («Пламя и кровь»). Кроссовки в честь дома Ланнистеров — с верхом из красного текстиля Primeknit с черными и золотистыми декоративными элементами и вышитым девизом Hear me roar («Услышь мой рев»). Подошва разработана с использованием технологии Boost для беговых кроссовок.

Изображение: adidas

Кроссовки продаются в России с 15 апреля.

Первая серия финального сезона «Игры престолов» вышла ночью 15 апреля.

Агентство Bloomberg составило рейтинг самых богатых семей сериала на основе анализа всех семи сезонов. На третьем месте — дом Арренов, владеющий замком Орлиное Гнездо. На втором — контролирующий торговые пути и Железный банк клан Ланнистеров. Самый богатый, по версии составителей рейтинга, — дом Таргариенов, владеющий драконами.

